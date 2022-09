Derby Milan-Inter 3-2, chi se non lui? Rafael Leao MVP della partita

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha svelato l'MVP del derby contro l'Inter. Il segreto di Pulcinella: medaglia d'oro per Rafael Leao

"Non poteva che essere lui. Rafael Leão plana sul Derby con una prestazione da assoluto protagonista: alla 100ª presenza in Serie A trova i primi gol in carriera contro l'Inter, una doppietta preziosa, e regala al Milan un successo meritato. Nel 3-2 di San Siro Rafa è stato l'incubo della difesa nerazzurra, che negli spazi aperti ha faticato tremendamente a contenere gli strappi del classe 99', MVP della scorsa Serie A. Quando viaggia a questi ritmi fa semplicemente un altro sport.