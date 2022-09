Derby Milan-Inter 3-2, Inzaghi: “Brucia aver perso, grandissimo Maignan”

"All'inizio è stata una partita equilibrata, siamo riusciti a segnare il primo goal con una bellissima azione ma poi abbiamo avuto un black-out di 30 minuti che ci è costato due reti. Non possiamo concederci certi passaggi a vuoto, specie in un Derby che abbiamo perso. Per quello che abbiamo creato avremmo meritato il pari ma sulla nostra strada abbiamo trovato un grandissimo portiere. Per vincere un Derby bisogna fare di più perché in queste partite ogni dettaglio fa la differenza. Dumfries? Non voglio parlare di singoli, l'ho richiamato nel primo tempo perché avevo chiesto ai quinti di stare bassi. Mi brucia aver perso il Derby, sono deluso e mi spiace per i tifosi e per la società". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>