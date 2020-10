Derby Inter-Milan, Romagnoli al 90′: “Bravi a reagire. Pioli? Ha tanti meriti”

Serie A, Inter-Milan: così Romagnoli nel post-gara

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Alessio Romagnoli, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ subito dopo il triplice fischio del match Inter-Milan, gara della 4^ giornata di Serie A a San Siro. Queste le dichiarazioni del capitano rossonero.

“Sicuramente è un momento bello, siamo partiti bene e sono contento. Siamo soddisfatti ma da giovedì c’è un’altra battaglia. Pioli? Ha tanti meriti, siamo un bel gruppo e penso che si veda. Dobbiamo continuare e stare sul pezzo. E’ ancora presto per la classifica, si vedrà verso marzo a che punto saremo. Abbiamo più consapevolezze e forza di rimanere in partita. Oggi bravi a reagire e a portarla a casa. Siamo stati bravi e ci facciamo i complimenti. Ibra? Penso che il campo parli per lui, è fondamentale. Sull’infortunio dico che è stato difficile, mi sono impegnato molto e ora sono tornato”.

ECCO IL TABELLINO DEL DERBY DI MILANO>>>