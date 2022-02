Derby Inter-Milan, Pioli: “Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Inter-Milan, partita del 24° turno della Serie A 2021-2022

Sulla vittoria : "E' una vittoria importante per noi, per i tifosi e per la classifica. Era una partita pesante, è una soddisfazione enorme aver battuto una squadra molto forte. Abbiamo mostrato un gioco coraggioso, con qualche errore, ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti".

Sui cambi: "I cambi servono, non è importante la quantità di minuti che gioca un giocatore, ma la qualità. Nel primo gol c'erano tanti giocatori in area, vuole dire che siamo una squadra propositiva. Se mentalmente stiamo così tanto in partita, poi abbiamo la qualità per fare bene. E' una bellissima serata. Ora pensiamo alla Coppa Italia, vogliamo andare avanti il più possibile".