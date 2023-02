Inter-Milan, Pioli: “Gol su palla inattiva: evidentemente un problema”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo il derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Inter-Milan 1-0: il commento di Pioli al derby — Sulla partita: "Rammarico per il primo tempo. E' chiaro che abbiamo fatto la scelta di difendere più bassi. Con il pallone siamo stati poco lucidi e troppo frenetici. Non abbiamo gestito palloni per far salire la squadra, prendere campo e gestire la partita. Meglio nel secondo tempo: dobbiamo ripartire da quello".

Sulla difesa a tre: "Abbiamo trovato più densità, più solidità difensiva. Abbiamo concesso qualcosa, purtroppo subito gol su palla inattiva. Dobbiamo trovare una soluzione. E' un problema. Dobbiamo sviluppare meglio alcune cose, ma abbiamo trovato più solidità e compattezza. Non dimenticandoci che possiamo farlo anche in modo più aggressivo".

Su cosa non ha funzionato: "Nella fase difensiva ci hanno fatto correre tanto, ma abbiamo coperto bene gli spazi. Non volevamo scoprirci, dare spazio alla loro profondità. Ma avevamo giocate tra le linee che non abbiamo visto. Nel secondo tempo abbiamo palleggiato meglio e siamo stati più propositivi. Le posizioni possono averci aiutato, ma anche l'atteggiamento dell'Inter, che ci ha aspettato di più. Dobbiamo essere compatti, dobbiamo trovare fiducia anche da questa sconfitta. Che fa male, perché arriva in un momento negativo e in un derby. Ma ci dovrà servire per vincere la prossima partita".

Su cosa ha visto che gli è piaciuto: "La voglia dei giocatori di difendere in un blocco compatto e unito e la voglia di non mollare fino alla fine, con l'energia giusta fino alla fine per cercare di pareggiare questo derby".