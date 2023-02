Inter-Milan, Marotta: “Oggi non sarà una gara determinante. Su Skriniar…”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, 21^ giornata della Serie A 2022-2023

Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è una gara determinante: "Oggi da qui in avanti ci sono ancora partite da giocare. Oggi non è determinante, lo è sul piano della emotività perché è un derby. Entrambe vogliono vincere per regalare qualcosa di importante ai tifosi. Poi ripeto, ci sono tante giornate davanti. Il Napoli merita il primo posto, noi dobbiamo certamente arrivare a conquistare un posto in Champions":

Sul caso Skriniar: "C'è un po' di tristezza perché si poteva gestire meglio. E' un professionista, può decidere quello che vuole ma sulla fascia abbiamo preso una scelta forte. Lì ci sono valori importanti che devono essere condivisi. Se non ci sono le condivisioni non ci sono le credenziali per indossarla. Per il resto deve giocare con grande serenità e fare gli interessi della società e dei tifosi. Andiamo avanti tranquilli, sono pagine che leggeremo da qui in avanti. Il calcio italiano è diventato di seconda fascia e di transizione".

Sulla fascia da capitano negata a Skriniar: "Gestista meglio, ma è un diritto del giocare e degli agenti negoziare. Di questo prendiamo atto, poi i sentimenti ognuno li gestisce come meglio credo. Sulla fascia non è un provvedimento disciplinare, ma ci sono dei valori. Se non c'è questa condivisione non ci sono i presupposti perché un giocatore possa indossare la fascia. Però massimo rispetto per il giocatore che è un professionista, noi dobbiamo andare avanti con serenità".

Su come bisognerebbe agire nel mercato: "Si può nel momento in cui generiamo campioni in casa e non sperare di comprarli fuori. Dobbiamo incentivare il lavoro dei settori giovanili. Se avete assistito a quest'ultima campagna invernale abbiamo visto come in Premier League siano stati sepsi 600 milioni e noi 10. Il loro potere d'acquisto è straordinario, dunque la qualità viene alterata. Dobbiamo prendere provvedimenti alternativi, come la valorizzazione delle risorse".