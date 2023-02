Inter-Milan, Inzaghi: “Un primo tempo che ha rasentato la perfezione”

Inter-Milan 1-0: così Inzaghi dopo il derby

Su cosa lo rende orgoglioso: "Come li ho visti giocare, come abbiamo interpretato il derby dopo partita impegnativa come quella contro l'Atalanta. Veder giocare la propria squadra così è una soddisfazione. Vincere due derby in venti giorni, uno in Supercoppa, dà enorme piacere".