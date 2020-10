Serie A, Inter-Milan: Bennacer nel pre-partita

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Ismael Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Inter-Milan, gara della 4^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni dell’algerino.

“E’ un derby, è una grande partita per noi e per loro, è un derby, come tutte le partite dobbiamo fare gol e vincere. Ibra? Sta bene, è in forma, è sempre lo stesso. E’ l’Ibrahimovic che conosciamo”.

