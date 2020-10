Derby – Inter, anche Sanchez a rischio: oggi si decide per Bastoni

Inter-Milan, allarme Sanchez per Conte

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Anche Alexis Sanchez è a forte rischio per il match di domani. Rientrato dal Cile dopo gli impegni con la propria nazionale, assieme all’amico e compagno di squadra Arturo Vidal, il numero 7 nerazzurro ha effettuato ieri il tampone di rientro dall’estero. Secondo la stampa cilena, tuttavia, l’attaccante avrebbe un problema muscolare che lo metterebbe a rischio non solo per il derby ma anche per la gara di Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

Antonio Conte, primavera esclusi, rischia di avere a disposizione solamente 14 giocatori di movimento. Oggi giornata decisiva per Alessandro Bastoni che scaduti i 10 giorni di quarantena effettuerà il primo tampone. Se avrà esito negativo, allora potrà essere disponibile per domani, ma nella migliore delle ipotesi siederà in panchina.

