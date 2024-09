Serie A, De Siervo: “Oggi è stato fatto un grande passo contro la pirateria”

La Serie A continua la sua lotta contro la pirateria, sottoscrivendo un protocollo per identificare gli utenti. Ecco le parole di De Siervo

La Serie A continua la sua lotta contro la pirateria . Nelle ultime ore è stato sottoscritto un protocollo tra AgCom , Guardia di Finanza e Procura di Roma . La procedura consente di fornire all'autorità giudiziaria i dati identificativi degli utenti del pezzotto. Inoltre, ieri hanno approvato la riammissione di un emendamento al Decreto Omnibus . Esso propone di estendere l’obbligo per le VPN di bloccare l'accesso alle partite illegali.

Le parole di De Siervo

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato la situazione dopo gli sviluppi recenti, come riportato da Calcio & Finanza: "Oggi segnaliamo un passo decisivo nella lotta contro la pirateria. Grazie al protocollo firmato dall’AGCOM, dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Roma, i dati identificativi degli utenti del pezzotto saranno finalmente disponibili per l’autorità giudiziaria", ha affermato l'ad della Lega Calcio. LEGGI ANCHE: Milan, il calcio è situazionale: okay al 4-4-2, ma attenzione all'avversario