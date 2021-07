DAZN, ultimo giorno per abbonarsi con lo sconto speciale: le info

DAZN, che dal 2021 al 2024 trasmetterà il campionato di Serie A, in sconto per tutto l'anno? C'è tempo soltanto fino alla giornata di oggi!

Daniele Triolo

DAZN, emittente di calcio e sport in streaming, trasmetterà, come noto, il campionato di Serie A dal 2021 al 2024. A partire da questa stagione, DAZN avrà 7 partite in esclusiva a 3 in co-esclusiva per ogni giornata del massimo campionato di calcio italiano. Un'offerta incredibile per gli appassionati, che si va ad aggiungere al già ampio ventaglio di proposte, calcistiche e sportive, di DAZN.

Il prezzo di DAZN, in virtù di questa nuova acquisizione e della volontà dell'emittente di ampliare in continuazione la propria proposta (trasmetterà anche l'Europa League, la Conference League, oltre che la Liga spagnola e tantissimo calcio sudamericano), è salito rispetto agli anni passati. Ora l'abbonamento mensile a DAZN costa € 29,99. Ma vi ricordiamo che ancora per tutta la giornata di oggi, mercoledì 28 luglio 2021, ci sarà la possibilità, per nuovi e vecchi clienti, di usufruire di uno sconto davvero speciale!

Per i nuovi clienti che si abboneranno al servizio di calcio e sport in streaming di DAZN entro oggi, è infatti previsto un prezzo speciale di € 19,99 per i primi 14 mesi. Anche chi è già abbonato al servizio DAZN pagherà € 19,99 da settembre e per 12 mesi: i mesi di luglio e di agosto, infatti, sono interamente offerti da DAZN ai suoi fedeli abbonati.

Come è ormai consuetudine, sarà possibile disdire l'abbonamento di DAZN in qualsiasi momento. Ciò potrà avvenire senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti. Gli eventi di DAZN saranno visibili su un massimo di sei dispositivi. Mantenuta inalterata, poi, la possibilità della visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi.