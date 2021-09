Dazn, potenziata la rete per Napoli-Juventus e Milan-Lazio | News

Dopo i problemi riscontrati nelle prime due giornate di Serie A, Dazn ha potenziato le reti per le partite Napoli-Juventus e Milan-Lazio

Onde evitare gli stessi problemi riscontrati durante le partite delle prime due giornate di Serie A, Dazn corre ai ripari. Secondo 'La Repubblica', la nota piattaforma streaming ha completato il potenziamento della rete. Sono stati rafforzati i server di supporto installati in corrispondenza dei principali ripetitori di segnale, in maniera tale che non si verifichino altri sinistri. Dazn ritiene di poter supportare tutte le connessioni previste per i due big match della terza giornata: Napoli-Juventus e Milan-Lazio. Il tutto senza dover ridurre la qualità di trasmissione video, in linea con le indicazioni di Agcom.