DAZN, Diletta Leotta potrebbe lasciare la piattaforma streaming | News

Secondo le ultime indiscrezioni, Diletta Leotta potrebbe lasciare DAZN: ecco quale sarà il suo futuro e da chi verrà sostituita

Diletta Leotta potrebbe lasciare Dazn. E' questa la bomba lanciata su Sportitalia da Paolo Bargiggia e replicata anche da 'Il Messaggero'. Il noto giornalista, il quale ha criticato nelle ultime settimane la conduttrice siciliana, ha svelato che la collaborazione tra la piattaforma streaming e la 29enne avrebbe fatto guadagnare a quest'ultima ben 400mila euro a stagione. Anche Sandro Sabatini, un altro volto noto della televisione sportiva italiana, ha parlato della rottura dell'accordo tra Dazn e Diletta Leotta, svelando anche un possibile nuovo ruolo per la ragazza catanese. "Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV".