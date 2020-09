Crotone-Milan, Stroppa: “Loro superiori. Messaggi dai milanisti? Qualcuno è arrivato..”

Crotone-Milan, le dichiarazioni di Stroppa a ‘Sky Sport’

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Giovanni Stroppa, tecnico rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match dello stadio ‘Ezio Scida‘. Queste le dichiarazioni di Stroppa:

Sul match di oggi: “Giocare contro il milan non è semplice, continuiamo a lavorare e continuiamo ad inserire i nuovi. A noi ci manca il precampionato con tutti i giocatori a disposizioni. Ci prendiamo queste partite per amalgamare i nuovi innesti e prendere confidenza con la categoria. Non è il Milan che dobbiamo guardare per il nostro campionato. Nel precampionato ero preoccupato perché eravamo in 12.. Il nostro precampionato sono queste partite, sarà proibitivo, dobbiamo crescere e limitare i danni nelle prime gare”.

Sul mercato: “Dobbiamo completare la rosa, potevamo farlo prima, ma il mercato è stato così. Domenica ci aspetta una gara importante poi dopo la sosta mi aspetto di avere tutti a disposizione”.

Sul Milan: “Loro giocano da un po’ ogni tre giorni, sono rodati e hanno idee. Sul campo hanno dimostrato di essere superiori. A livello di personalità noi potevamo fare di più. Messaggi dai milanisti? Qualcuno è arrivato..”.

Su Falco: “Non so e non mi va di rispondere, a noi servono giocatori tecnici e bravi in personalità. Davanti ci manca un attaccante e dietro un paio di difensori”.

