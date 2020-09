Crotone-Milan, Gabbia: “Kjaer è un punto di riferimento per noi giovani”

Crotone-Milan, le dichiarazioni pre-partita di Gabbia

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima del match Crotone-Milan, in programma allo stadio ‘Ezio Scida‘ alle ore 18:00. Queste le dichiarazioni di Gabbia: “Stiamo bene e abbiamo voglia di vincere ancora, siamo concentrati e determinati. Simon Kjær è sempre un punto di riferimento per me e per i più giovani. È un onore giocare con lui, mi trovo bene. Mi da sempre tanti consigli. Il Crotone è una buona squadra, ci sono molti buoni giocatori. Dobbiamo essere attenti, l’abbiamo preparata bene col mister, dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita”. LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH TRA ROSSOBLU E ROSSONERI >>>