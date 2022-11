Milan, riecco la Cremonese dopo 26 anni: come andò l’ultimo precedente

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Cremonese-Milan, partita valida per la 14^ giornata di Serie A. Ecco come andò l'ultimo precedente

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Cremonese-Milan, partita valida per la 14^ giornata di Serie A. Le due squadre tornano ad affrontarsi in Serie A dopo 9676 giorni, in quel 12 maggio 1996 finì 7-1 e arrivò la prima doppietta (unica in rossonero) in Serie A di Paolo Di Canio. I rossoneri hanno vinto dieci delle quattordici giornate di Serie A contro la Cremonese (2N, 2P) e sono rimasti imbattuti in 25 delle più recenti 26 gare contro neopromosse (19V, 6N). Milan, Ibrahimovic sbarca su Netflix: annunciato il suo nuovo film