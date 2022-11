Cremonese-Milan: rossoneri senza Theo Hernandez e Giroud squalificati

Il Milan vince soffrendo contro lo Spezia 2-1. Una gara piena zeppa di emozioni dal primo all'ultimo minuto, con i rossoneri che hanno conquistato i tre punti grazie uno strepitoso gol in rovesciata di Olivier Giroud all'89esimo. Stefano Pioli può gioire per aver conquistato i tre punti e aver scavalcato l'Atalanta in classifica, piazzandosi al secondo posto alle spalle del Napoli capolista, ma in vista della gara di martedì contro la Cremonese dovrà fare a meno di due calciatori.