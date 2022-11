Cremonese-Milan, Kalulu: “Queste partite sembrano facili, invece …”

"In questo campionato anche le partite che possono sembrare più facili per tifosi e per la gente sono le più difficili da giocare. Possiamo e dobbiamo fare di più, sempre con l'obiettivo della vittoria finale. Da centrale posso migliorare un po' in tutto: è una posizione dove devi giocare d'istinto, capire il movimento degli altri compagni di reparto. Più gioco in questa posizione, più posso migliorare. Acquisisco fiducia così".

Abbiamo studiato la Cremonese, in questo poco tempo a disposizione: è una squadra che gioca bene, ha le sue idee chiare di gioco. Hanno avuto poca fortuna nelle ultime partite. Sarà difficile per noi trovare le soluzioni per far loro del male oggi".