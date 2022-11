Cremonese-Milan, le curiosità sulla partita di stasera | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le curiosità sulla partita di questa sera contro la Cremonese

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - È il momento di avvicinarci a Cremonese-Milan andando a leggere i numeri legati alla 14ª giornata di Serie A dei rossoneri. Passato e presente, squadra e singoli. Ecco le curiosità più interessanti:

CREMONA E CREMONESE, DI NUOVO

Milan e Cremonese tornano ad affrontarsi in Serie A dopo 9676 giorni, in quel 12 maggio 1996 finì 7-1 e arrivò la prima doppietta (unica in rossonero) in Serie A di Paolo Di Canio. I rossoneri hanno vinto dieci delle quattordici giornate di Serie A contro la Cremonese (2N, 2P) e sono rimasti imbattuti in 25 delle più recenti 26 gare contro neopromosse (19V, 6N).

TANTI (IN) GOL

La squadra di Mister Pioli è quella che ha segnato più gol nei secondi tempi di questa Serie A (11); sei più di quelli messi a referto in totale dalla Cremonese nel torneo in corso. E poi solo il Napoli (13) ha mandato in gol più giocatori diversi dei rossoneri (11) nel campionato in corso.

TRAGUARDI

La prossima sarà la 100ª presenza di Tonali con il Milan in tutte le competizioni. Sandro tra Dinamo Zagabria e Spezia - quattro match - ha fornito tre assist, tanti quanti nei suoi primi 95 gettoni da milanista. Rafael Leão è a distanza di un gol dal diventare il quarto con più di cinque gol in almeno quattro stagioni di fila in Serie A con il Milan dopo Weah, Kaká e Pato. La prossima sarà anche 150ª in Serie A per Simon Kjaer; nonostante il danese abbia giocato in quattro dei cinque campionati europei, questa potrebbe diventare la prima competizione in cui raggiunge questo traguardo.

I FATTORI LEÃO E DÍAZ

Se per la prima volta in stagione il Milan dovrà fare a meno sia di Hernández che di Giroud, ci sono Rafael Leão e Brahim Díaz in rampa di lancio: nessuno ha preso parte a più gol del portoghese nel 2022 in Serie A (23: 12 reti+11 assist), a partire da quando la A è tornata a 20 squadre solo Kaká nel 2008 (27: 15+12) e Ibrahimović nel 2020 (26: 20+6) sono stati coinvolti in più reti in un singolo anno solare in campionato; lo spagnolo ha già eguagliato il suo record di gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei (4).

MISTER, TI RICORDI?

Stefano Pioli ha realizzato un solo gol nella sua carriera da calciatore in Serie A: proprio contro la Cremonese allo stadio Zini con la maglia della Fiorentina il 29 ottobre 1989.