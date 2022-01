Covid, la Lega Serie A ha deciso: nessuna partita verrà rinviata | News

Incredibile quanto successo nell'ultim'ora: nonostante i numerosi casi di positività, la Lega Serie A ha deciso che nessuna gara verrà rinviata

Dopo i numerosi casi di positività riscontrati nelle squadre di Serie A, alcune Asl locali hanno bloccato le partenze di alcune società che dovrebbero giocare in trasferta. In questo caso si tratta di Torino, Udinese e Salernitana, i quali dovrebbero affrontare, rispettivamente Atalanta, Fiorentina e Venezia. A ciò si aggiunge anche che l'Asl di Bologna nega la possibilità di disputare le gare e gli allenamenti alla squadra allenata da Mihjalovic, dunque non dovrebbe scendere in campo contro l'Inter. Ma quello che sta accadendo a Torino è un evento eccezionale. Il Napoli, che dovrà affrontare la Juventus, una volta arrivato nel capoluogo piemontese gli è stato comunicato che tre calciatori, in viaggio con la squadra, sono stati a contatto con un positivo. Dunque anche Juventus-Napoli, secondo le Asl, non dovrebbe essere disputata.