Coronavirus – Serie A, tre nuovi positivi nel Torino: il comunicato

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Ancora coronavirus nel mondo del calcio, in particolare sulla Serie A. Ecco il comunicato del Torino pubblicato pochi minuti fa sul sito ufficiale

“Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”.

