Serie A, questo weekend in campo contro la violenza sulle donne

Ecco le parole di Casini, presidente della Lega Serie A:

“Il calcio è un potente fenomeno sociale in grado di raggiungere milioni di appassionati. Per questo dobbiamo usare tutta la sua forza per veicolare messaggi di sensibilizzazione capaci di diffondere valori fondamentali quali il rispetto reciproco, la solidarietà e la non discriminazione. Oggi più che mai intendiamo ribadire il nostro impegno per contrastare ogni forma di abuso e sopruso contro le donne. Un ringraziamento particolare va ai calciatori, agli staff tecnici e agli arbitri che scenderanno in campo con il noto segno rosso sul viso”.