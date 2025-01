Como-Milan, Leao è l’MVP della partita: grande prestazione

Il Milan conquista una vittoria importante contro il Como con un 2-1 in trasferta: gol decisivo di Rafael Leao. E' lui l'MVP della sfida

( fonte: acmilan.com ) - Il Milan conquista una vittoria importante contro il Como con un 2-1 in trasferta, grazie a una grande prestazione di Rafael Leão . L'attaccante portoghese ha brillato nel secondo tempo, segnando il gol decisivo che ha permesso ai rossoneri di ribaltare il risultato. La sua capacità di incidere nei momenti cruciali ha fatto la differenza, rendendolo il migliore in campo.

Leão ha dimostrato tutta la sua classe al 76', quando ha ricevuto un passaggio filtrante da Abraham e ha insaccato con precisione nell'angolo basso sinistro. La sua velocità e i suoi dribbling hanno messo in difficoltà la difesa avversaria per tutta la partita, creando spazi e opportunità per i compagni. Un contributo offensivo che ha spinto il Milan verso la vittoria.