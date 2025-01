Como-Milan, Gabbia: “È stata una partita complessa, dobbiamo migliorare”

“È stata una partita complicata contro un avversario molto fastidioso che ha messo in difficoltà anche le big. Sapevamo che non avremmo trovato terreno facile. È stata una partita complessa e abbiamo avuto la forza di ribaltare un risultato che non ci andava bene. Ci prendiamo i 3 punti, con la consapevolezza di ciò che dobbiamo migliorare già da domani. Ora abbiamo la Juventus che è un avversario forte, con grande qualità. Sabato dobbiamo affrontare la partita, cercando di migliorare quanto fatto finora. Colpo al volto? Sul gol di Theo ho preso sia la palla che la testa dell’avversario, ma l’importante è aver fatto gol. Non c’è problema“.