Como-Milan, due giocatori sono diffidati: sabato c’è la Juventus

Oggi, alle ore 18:30 , il Milan affronterà il Como fuori casa in occasione del recupero della 19esima giornata della Serie A 2024/2025 . Tra i rossoneri, allenati da Sergio Conceicao , Youssouf Fofana ed Alvaro Morata dovranno fare molta attenzione a non prendere un' ammonizione .

Entrambi, rispettivamente centrocampista ed attaccante, sono arrivati al Milan nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Fofana sta dimostrando di essere un giocatore fondamentale per la formazione rossonera. Per quanto riguarda Morata, invece, non si discute la sua leadership, ma ci si aspetta qualche rete in più, visto che 6 gol in 21 partite stagionali non sono tantissimi.