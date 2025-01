Como-Milan, Fabregas: “Dovremo fare una gara importante. Conceicao…”

"Nico Paz? Difficile che ci sarà anche solo per uno spezzone, vediamo come sarà la sua condizione durante la partita. Abbiamo studiato il Milan, anche se con Conceicao hanno cambiato. Rimane una squadra molto forte, con una rosa fatta per vincere lo scudetto. Sono giocatori importanti, dovremo fare una gara importante per ottenere dei punti. Fofana? Ci ho giocato al Monaco, sognava di giocare in una grande squadra. Il suo percorso è positivo, sono contento per lui. Quando giocavo mi mettevo sempre a disposizione dei giovani come Fofana, ma anche Morata".