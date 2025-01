Como-Milan, Conceicao: “Giochiamo ogni tre giorni, ma dobbiamo migliorare”

Se è soddisfatto della reazione: “Di questo punto di vista si, ma in partita ci sono altre cose che dobbiamo fare meglio a tutti i livelli del gioco, con e senza palla. Vero che abbiamo affrontato una squadra con buoni giocatori e un buon allenatore, sono giù in classifica ma finiranno più su. Noi sappiamo quello che dobbiamo migliorare, non possiamo permettere all’avversario di arrivare facilmente in porta, dobbiamo essere più compatti, aggressivi e vincere più duelli. Questi atteggiamenti devono capire che sono importanti per vincere le partite. Dobbiamo migliorare anche sul piano fisico. Il tempo è quello che è, giochiamo ogni tre giorni, ma dobbiamo migliorare”.