Classifica Serie A 2022-2023: tutti i risultati della giornata

Il campionato di Serie A 2021-2022 ha visto il Milan laurearsi Campione d'Italia per la 19^ volta nella sua storia. Insieme ai rossoneri, qualificati in Champions League anche Inter, Napoli e Juventus. Accesso in Europa League per Lazio e Roma e, infine, in Conference League per la Fiorentina. Retrocessione in Serie B per Venezia, Genoa e Cagliari, rimpiazzate dalle neo-promosse Monza, Cremonese e Lecce. Ecco con quali risultati e con quale classifica, invece, è partita la Serie A 2022-2023!