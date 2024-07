Diritti TV Serie A 2023-2024, la posizione del Milan rispetto a Inter e Juve

28,2 milioni sono relativi al " Radicamento sociale " e sono a loro volta ripartiti: 10,1 per l'audience media, 17,5 per gli spettatori allo stadio e 0,6 per i minuti giocati dai giovani calciatori;

32,4 milioni sono relativi ai "Risultati sportivi" e sono a loro volta ripartiti: 4,5 per i risultati storici, 10 per gli ultimi cinque campionati, 15,7 per il risultato in classifica dell'ultimo campionato, 2,2 per i punti ottenuti nell'ultimo campionato.