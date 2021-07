Calendario Serie A 2021-2022, alle 18.30 si parte: i criteri di compilazione

Il nuovo campionato sta per avere inizio. A partire dalle 18.30 si potrà assistere alle stesura del nuovo calendario di Serie A 2021-2022, evento in diretta su Dazn, SportMediaset.it e Sky. Anche quest'anno saranno venti le squadre che si affronteranno, con le new entry Empoli, Salernitana e Venezia che hanno preso il posto delle retrocesse Crotone, Parma e Benevento. Nessuna sostanziale differenza rispetto alla stagione passata, se non per il fatto che il girone di ritorno sarà diverso rispetto a quello d'andata. Nelle prossime schede tutto quello che c'è da sapere sul torneo.