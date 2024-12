Serie A, il calendario della 18^ giornata: big match in casa per il Milan

Ecco il calendario della 18esima giornata della Serie A 2024/2025, con il Milan di Fonseca che sarà impegnato in un big match.

Il 2024 sta per concludersi ed il Milan lo chiuderà giocando in Serie A contro la Roma : il calendario della 18esima giornata di campionato prevede, oltre a quello dei rossoneri, altri due big match molto importanti.

In occasione della 17esima giornata di Serie A, che si concluderà oggi con le partite Fiorentina-Udinese (18:30) ed Inter-Como (20:45), il Milan ha giocato venerdì sera in casa del Verona. I rossoneri, allenato da Paulo Fonseca, hanno portato a casa i 3 punti vincendo 0-1 grazie al gol di Tijjani Reijnders su assist di Youssouf Fofana. Durante il primo tempo del match, Rafael Leao è uscito per infortunio ed ha riportato un'elongazione al flessore sinistro. Nonostante la vittoria, però, i tifosi hanno continuato la loro contestazione nei confronti della proprietà e della dirigenza rossonera.