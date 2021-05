Calciomercato Napoli – Gattuso a Insigne: “Vieni via con me” | News

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, avrebbe chiesto a Lorenzo Insigne di seguirlo in caso in cui lasciasse la panchina partenopea

Gattuso, infatti, avrebbe chiesto all'attaccante di seguirlo nel caso in cui lasciasse il Napoli. Insigne è alle prese con il rinnovo con De Laurentiis: Lorenzo vorrebbe chiudere la carriera in azzurro, ma al momento ci sarebbe distanza tra domanda e offerta. Per Gattuso c'è sempre l'ipotesi Fiorentina, anche se la pista sembra essersi raffreddata nelle ultime ore. Intanto i tifosi del Milan lanciano un appello al Bologna: "Se fermate la Juventus..."