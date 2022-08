Milan-Udinese, Calabria: “Era importante partire bene e vincere”

Davide Calabria , giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Udinese , partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "Era importante partire bene in questa stagione, la fascia l’ho indossata parecchie volte lo scorso anno. Sinceramente è un onore come sempre, ti dà quell’energia in più e quella carica in più. È sempre bello condurre i propri compagni in tutte le occasioni e dare una mano da questo punto di vista. Poi è ovvio l’importante era vincere quindi è stata una partita è stata bella ed emozionante".

Sulla forza del Milan: "La mentalità di questa squadra ormai si è consolidata, non dobbiamo farci distrarre dalle occasioni. Non possiamo prendere i gol nei primi minuti e negli ultimi in occasioni dove eravamo messi bene in campo. Un filo di attenzione in più e potevamo evitare entrambi i gol. Non dobbiamo farci abbattere da queste cose, siamo una squadra forte che in cinque minuti può segnare cinque gol. Dobbiamo avere questa mentalità di riuscire sempre a portare a casa la vittoria nonostante le difficoltà".