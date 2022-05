Cagliari, ufficiale l’esonero di Mazzarri: la nota ufficiale del club | News

Attraverso una nota ufficiale, il Cagliari ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Walter Mazzarri

Il Cagliari ha esonerato Walter Mazzarri. Fatali le due sconfitte consecutive per l'ex allenatore dell'Inter, il quale non è riuscito a risollevare le sorti del club sardo. I rossoblù, infatti, sono a tre punti dalla zona retrocessione, con la Salernitana al terzultimo posto in classifica e con due gare da recuperare in agguato. Discutibile la scelta di sollevare Mazzarri dal suo incarico a tre giornate dalla fine del campionato, ma la decisione è stata presa. Ecco, di seguito, l'annuncio del Cagliari su Twitter.