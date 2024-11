Cagliari-Milan, Serafini: “Il Milan deve aiutare Camarda. Bisogna…”

"La prima osservazione è che hai tre centravanti e devi schierare il quarto: contemporanemanete non avere Morata, Abraham e Jovic è un filotto inatteso. Bisogna stemperare un po' le attenzioni, stasera la partita di Camarda è quella della squadra che lo deve aiutare e lo deve mettere nella condizione di essere decisivo, non può fare il lavoro che viene fatto da Morata in aiuto alla squadra: questa volta è la squadra che deve aiutare lui. Gioca contro delle vecchie volpi. Vorrei stemperare le aspettative su di lui. Il Milan le migliori partite le ha fatte di squadra ed è quello che deve avvenire questa sera, con un pochino di supporto in più per Camarda"