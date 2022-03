Cagliari-Milan, Saelemaekers: “Siamo pronti, abbiamo ascoltato Pioli”

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022

Se c'è la sensazione che sia un momento importante: "Certo, penso che arriviamo alla fine di questa stagione e ogni partita è importante. Abbiamo fatto bene in settimana, abbiamo ascoltato il mister e ci ha dato dei buoni consigli, quindi siamo pronti".