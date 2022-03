Cagliari-Milan, Pioli: “Maignan e Tomori? Non è possibile sentire certi insulti”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan di Serie A. Le sue dichiarazioni

Renato Panno

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni.

Sugli insulti razzisti subiti da Maignan e Tomori: "Mike ha detto che non è possibile sentire questi insulti, è la prima volta che reagisce, vuol dire che qualcosa è successo. Lo stesso ha detto Tomori. Non devono succedere queste cose".

Se questo è un esame di maturità: "Tutte le partite sono un continuo esame, sono assolutamente soddisfatto, la squadra ha giocato con la mentalità giusta. Dobbiamo chiudere le partite, abbiamo avuto tante possibilità. E un ulteriore step a cui dobbiamo arrivare".

Sulla gestione delle partite: "Dobbiamo continuare ad attaccante, quello che abbiamo sbagliato nelle ultime gare è che abbiamo gestito le partite. Noi abbiamo un'altra mentalità, abbiamo provato ad essere pericolosi e lo dobbiamo fare. Ci sta che non riesci a chiudere la partita. A me piace giocare così, non siamo abituati a difendere bassi. Questa è un'altra prova che ci farà capire come interpretare le prossime partite".

Sulla vittoria per 1-0: "In questo periodo è fondamentale vincere partite così. In questo momento tutte le squadre hanno grandi motivazioni. Non è un caso se vinciamo 1-0, lo facciamo grazie alla determinazione e alla qualità dei miei giocatori. Noi dobbiamo cercare di dare sempre il massimo. Prima del match ho detto ai ragazzi che ho visto una squadra molto concentrata durante la settimana e quindi ero sicuro che avremmo fatto questa prestazione".

Su Leao e Theo: "Contro certi avversari hai più spazio in mezzo e per questo facciamo giocare i terzini più dentro al campo. Leao forse si accentrava troppo. Abbiamo giocato spesso quattro contro quattro davanti e infatti abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol".

Sulla corsa scudetto: "Sono d'accordo con quello che ha detto ieri Spalletti, ma cambierei le percentuali: noi, Inter e Napoli abbiamo il 30% a testa di vincere, la Juventus al momento il 10%. E' gusto che viviamo questo momento con entusiasmo, ma dobbiamo continuare a lavorare". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI