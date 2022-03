Cagliari-Milan, Pioli: “Vittoria importante, giocato con qualità e intensità”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan di Serie A. Le sue dichiarazioni

Vittorie senza subire gol: "La strada migliore è quella di chiudere la partita, oggi non ci siamo riusciti. La squadra sta lavorando benissimo senza palla, con grande sacrificio e collaborazione, è una virtù che porteremo avanti".

Se è un Milan da scudetto: "Stiamo facendo ottime cose, ma sappiamo altresì che sono quattro squadre che possono vincere lo Scudetto. Arriva la sosta, recuperiamo energie, il calendario è difficile per tutti".

Se è scaramantico: "Queste cose son cose vostre. E' inutile parlare di cosa sarà la fine, concentriamoci sul percorso che è positivo ma non andiamo oltre".

Sui terzini che attaccano come mezze ali: "Ho la fortuna di avere due giocatori intelligenti (Theo e Calabria, ndr), sanno leggere gli spazi. Oggi siamo stati più dentro che fuori, siamo stati pericolosi con il quinto, quindi potevamo avere più campo dentro che fuori. Quando hai giocatori intelligenti e disponibili diventa tutto più facile. Io bravo allenatore? C'è sicuramente tanto merito dei giocatori, della qualità e dell'impegno. Dobbiamo cercare di fare sempre meglio perché stiamo facendo una buona stagione, ma è ancora lunga. Appena vado via direte che vinciamo solo 1-0".

Sull'atteggiamento: "Una volta sbloccata la partita abbiamo pensato a gestire, noi siamo nati per attaccare. La mentalità deve essere quella di stasera, la squadra mi è piaciuta. Quello che conta è un modo di giocare e farlo con continuità senza farsi condizionare dal risultato. Stasera ci siamo riusciti".

Sull'occasione del Cagliari: "Credo che sia stata una nostra volontà giocare avanti. Siamo votati all'attacco, se lo facciamo difendiamo meglio. Non siamo capaci di difendere e basta, a me piace queste caratteristiche. Questa sera l'abbiamo fatto con la giusta qualità".

Sulle occasioni sprecate: "Bisogna riproporre certe situazioni in allenamento. Per fare gol ci vogliono qualità e determinazione, si possono allenare. DObbiamo essere più pronti e più determinati, quando c'è la possibilità bisogna chiudere le partite perché poi si rishcia di subire un pareggio che, stasera, non sarebbe stato giusto".