Cagliari-Milan, Pavoletti: “Zero gol di testa? Non sono ossessionato”

Leonardo Pavoletti, attaccante rossoblù, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022

Sugli zero gol di testa segnati finora: "Sono sicuro che arriverà, non mi ossessiona. Ho sempre segnato sia di piede che di testa, l'importante è il gol, poi alla fine della stagione non ci si ricorda come si fa". Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>