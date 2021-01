Cagliari-Milan, Passetti: “Risultati importanti, ma crediamo nel progetto”

Cagliari-Milan, le dichiarazioni di Passetti nel pre-partita

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Il dirigente rossoblu, Mario Passetti, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A in programma alla ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Passetti: “Nel calcio non c’è niente di impossibile. Non parlerei di rivoluzione. Abbiamo avuto cose positive e altre meno. Dobbiamo recuperare il senso di appartenenza. Giocare per il Cagliari deve essere unico, non sono frasi scontate. Se riusciremo a mettere in pratica questa voglia e questo orgoglio i risultati arriveranno. I risultati sono importanti, veniamo da cinque sconfitte di fila. Però crediamo nel progetto, vediamo in allenamento che c’è voglia e passione. Ci sono state difficoltà che hanno causato momenti difficili. Giocatori importanti indisponibili, incide quando si cambia tanto. Oggi però contiamo di giocare con la mentalità giusta. Quando si parte con un progetto nuovo e concetti nuovi non ci si può aspettare tutto subito. Di certo ci aspettavamo qualche punto in più, però cambiare tanto ha un dazio da pagare. Non vediamo l’ora che gli spettatori tornino. Senza i tifosi il sistema non regge. C’è soprattutto il problema che giocare senza pubblico toglie una componente, che sia spettacolo o emozione. Non può essere calcio. Stiamo andando in una dimensione in cui ormai in tutte le zone si va ovunque con le precauzioni, ora penso che un certo numero di spettatori possa essere sostenibile”.

