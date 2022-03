Cagliari-Milan, Mazzarri: “Non meritavamo di perdere, c’era rigore su Lovato”

Walter Mazzarri, allenatore rossoblù, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan di Serie A. Le sue dichiarazioni

Enrico Ianuario

Walter Mazzarri, allenatore rossoblù, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla rissa al termine del match: "Io ero incavolato con l'arbitro, ho sfondato tre porte. Non lo so, sono andato via".

Sulla partita: "Sono soddisfatto. Non meritavamo di perdere, abbiamo avuto l'occasione di Joao Pedro, abbiamo messo 7-8 uomini dentro l'area di rigore, una partita aperta. Nel primo tempo abbiamo avuto meno occasioni, loro sono fenomenali a chiudere gli spazi. Loro hanno qualità pazzesca però per me il Cagliari ha fatto una partita alla pari, ha meritato il pareggio. C'era un mezzo fallo in area, il portiere ha dato un cazzotto a Lovato in area, in questo caso poteva starci il rigore. Potevamo pareggiarla con le occasioni e con gli episodi. Il portiere gli piglia la testa. Se Lovato prende prima il pallone, il portiere poi gli dà un cazzotto: cos'è questo? Il Var che ci sta a fare? Guardate i guantoni dove vanno a cascare, ma lasciamo perdere. Il Milan ha vinto, siamo tutti contenti".

Se si guarda più avanti o indietro: "Dovevamo fare punti oggi. Poi in ogni partita ci sono gli episodi, loro hanno fatto gol e noi abbiamo preso traversa. C'era rigore, un punto in più a Cagliari. Abbiamo toppato la partita di La Spezia, stavamo facendo un girone di ritorno importante. C'era rigore, basta. Adesso ho detto ai ragazzi che dobbiamo giocare come oggi. Quando noi abbiamo fatto l'ultimo tentativo abbiamo subito qualche contropiede, ma abbiamo avuto anche noi qualche chance di pareggiarla".

Se può essere rinfrancato dalla : "Il girone di ritorno parla da solo. Partite belle, punti. Abbiamo toppato la partita di La Spezia, oggi meritavamo di pareggiare contro la prima in classifica. Purtroppo qualche punto ci sfugge, sia per colpa nostra che degli altri. Quota salvezza? Quest'anno è difficile, cambia tutto di continuo. Ora può succedere di tutto. Ci sono squadre che possono sorprendere, squadre del nostro livello che hanno vinto contro il Milan. Per vincere ci servono anche gli episodi, oggi ce ne sono stati due: il rigore e la traversa".

