Cagliari-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il 'match preview' della partita di questa sera contro il Cagliari

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Per collocazione in calendario, stato di forma e situazione di classifica, quello contro il Cagliari è indubbiamente uno degli appuntamenti più importanti della stagione del Milan di Stefano Pioli. Dopo il match di stasera, infatti, seguirà una pausa per le Nazionali che precederà la vera e propria volata finale, senza respiro, fino all'ultima giornata del 22 maggio. Prima di fare calcoli in avanti, però, c'è da pensare al presente e a conquistare i tre punti fondamentali in palio questa sera in Sardegna. Per avvicinarci all'esame che inizierà alle 20.45, ecco la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Rientro importante in casa rossonera, con Theo Hernández che torna a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica contro l'Empoli: il francese, fresco di convocazione in Nazionale, è pronto a riprendere il suo posto sulla fascia sinistra. L'unico infortunato di lungo corso è Simon Kjær, ma in vista del match dell'Unipol Domus si è aggiunta anche l'indisponibilità di Daniel Maldini. Da valutare le condizioni di Tonali e Díaz, reduci da alcuni problemi fisici in settimana. Lo spagnolo, insieme a capitan Romagnoli, è anche diffidato. Tra le possibili scelte di formazione si potrebbe rivedere dall'inizio Zlatan Ibrahimović, in gol nelle ultime sette partite giocate contro il Cagliari e assente dall'undici titolare dallo scorso 23 gennaio.

"In questo momento ogni squadra ha grandi motivazioni e obiettivi da raggiungere, pertanto l'intensità e l'attenzione devono essere al massimo", ha detto in conferenza stampa Mister Pioli. "Questo sarà il caso anche domani contro il Cagliari, una squadra che gioca un calcio molto offensivo. Sono aggressivi nei duelli e nei contrasti e come noi devono raggiungere un grande obiettivo. Dovremo essere più qualitativi di loro, giocare il nostro calcio come sappiamo, cercando di essere continui, attenti e lucidi per tutti i 95 minuti".

QUI CAGLIARI

Nessuno squalificato anche per i sardi, reduci dalle sconfitte contro Lazio e Spezia che hanno complicato i conti in chiave salvezza, anche perché arrivate dopo un buon periodo di forma con cinque risultati utili consecutivi. La squadra di Mazzarri deve inoltre fare i conti con una lunga lista di giocatori con problemi fisici: Strootman, Nández, Ceter, Rog e Walukiewicz, anche se gli ultimi due hanno svolto parte degli allenamenti col gruppo negli ultimi giorni e c'è fiducia sul loro rientro. In dubbio anche Gagliano, che ha svolto lavoro personalizzato in settimana, e Dalbert, uscito malconcio dalla trasferta in Liguria. I rossoblù dovrebbero comunque affidarsi al consueto 3-5-2: la coppia d'attacco formata da Pavoletti e João Pedro (15 gol in due dei 28 di squadra) guiderà le operazioni.

"Le grandi squadre ti puniscono al primo errore e il Milan ha qualità e velocità per ripartire non appena sbagli qualcosa nella gestione della palla", le parole della vigilia di Walter Mazzarri. "Abbiamo lavorato bene in settimana, è una partita nuova e dovremo riprendere il filo intrapreso fino alla gara di Torino. Non basterà giocare bene, ci sarà bisogno di solidità, attenzione ed equilibri. Contro le grandi squadre devi pesare la voglia di attaccare e la necessità di rimanere più coperto. E non potremo permetterci disattenzioni sui calci piazzati".

PRE-PARTITA

Per la seconda volta in questa stagione il Milan inizia una giornata di campionato da capolista "reale" della classifica di Serie A, e in questo turno che precede l'ultima pausa Nazionali della stagione la squadra di Pioli scenderà in campo conoscendo i risultati delle immediate inseguitrici in classifica, Napoli e Inter. Il Milan, che ha vinto le ultime due partite di campionato per 1-0, non fa tris di successi con porta inviolata da maggio 2021 e dai successi con Benevento, Juventus e Torino che lanciarono la volata per la qualificazione in Champions League. Tanti numeri positivi quindi per i rossoneri, che finora sono andati a segno in tutte le prime 14 trasferte di campionato: in caso di gol in Sardegna verrebbe eguagliato il record della stagione 1967/68.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Cagliari-Milan verrà trasmessa in Italia da DAZN e da Sky Sport con calcio d'inizio alle ore 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio dell'Unipol Domus. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e Garrincha. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Ad arbitrare la sfida di questa sera sarà il 40enne Marco Di Bello, alla 136ª direzione in Serie A. Per il fischietto di Brindisi sono già 13 i precedenti con il Milan, di cui tre in questa stagione: le vittorie in trasferta con Atalanta ed Empoli e il pareggio in casa contro la Juventus. Più lontana nel tempo l'ultima direzione di gara col Cagliari: la sconfitta interna con l'Empoli dello scorso 22 settembre. Complessivamente 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per i rossoneri con l'arbitro pugliese. Ad assistere Di Bello saranno i guardalinee Peretti e Del Giovane oltre al quarto uomo Marinelli. Al VAR ci sarà Fabbri, coadiuvato da Meli.

Il programma della 30ª giornata di Serie A si è aperto ieri sera con gli anticipi Sassuolo-Spezia 4-1 e Genoa-Torino 1-0. Oggi, oltre a Cagliari-Milan alle 20.45, sono previste anche le sfide Napoli-Udinese (alle 15.00) e Inter-Fiorentina (18.00). Venezia-Sampdoria alle 12.30 è invece il primo incontro di domani, e sarà seguito da Empoli-Hellas Verona e Juventus-Salernitana alle 15.00, Roma-Lazio alle 18.00 e Bologna-Atalanta alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Milan 63; Napoli 60; Inter* 59; Juventus 56; Lazio 49; Atalanta*, Roma 48; Fiorentina* 46; Sassuolo° 43; Hellas Verona 41; Torino 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia° 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia*, Genoa° 22; Salernitana** 16. (° una partita in più; * una partita in meno; ** due partite in meno). Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>

