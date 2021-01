Cagliari-Milan, Maldini: “Mandzukic un trascinatore. Tomori? Già in estate..”

Cagliari-Milan, le dichiarazioni di Maldini nel pre-partita

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Paolo Maldini, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A in programma alla ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Maldini.

Sul titolo d’Inverno: “Ti dico la verità essere lì o dietro di un punto non cambia il senso della stagione. Essere campioni d’inverno non cambia nulla, ma lo cambia a quello che stiamo facendo”.

Su Mandzukic: “Credo che sia la conferma di una strategia con giocatori giovani e rinforzi già pronti. Una strategia che ci ha portato a grandi risultati. Non è vero che Ibra ha caldeggiato questa operazione. Non ci consultiamo coi nostri giocatori per prenderne altri. Abbiamo contatti continui con l’allenatore che deve essere lui a dare l’ok. Non c’è bisogno solo di bravi ragazzi, non che Mario non lo sia (ride ndr), ma anche di chi trascina in campo”.

Sui tamponi: “I giocatori sono pronti, noi seguiamo i protocolli e facciamo tutto in trasparenza come ci viene richiesto”.

Su Tomori: “E’ un mercato dinamico e creativo anche per quello che stiamo vivendo. Lo seguiamo e avevamo provato a prenderlo già in estate. Pensiamo che abbia le caratteristiche giuste per metterlo assieme ai nostri difensori”.

Mercato Milan, colpo a sorpresa. Concorrenza spietata per il trequartista: vai alla news >>>