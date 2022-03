Cagliari-Milan, le dieci curiosità sulla partita | Serie A News

Le dieci curiosità su Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Tutto quello che c'è da sapere sul match di stasera

(fonte: acmilan.com) - Cagliari-Milan, una trasferta insidiosa contro una squadra affamata di punti salvezza. I rossoneri in Sardegna dovranno giocare con concentrazione e intensità per evitare di cadere nella trappola. Vincere è importante per mantenere la vetta della classifica e proseguire il momento positivo. Leggiamo le 10 curiosità su Cagliari-Milan.

SCONTRI DIRETTI

1 - A partire dal 2000 il Milan ha vinto 26 match contro il Cagliari in campionato. Contro nessuna squadra i rossoneri hanno ottenuto più successi nella massima serie (al pari del Chievo).

2 - Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari. L'unica rete sarda nel periodo è stata messa a segno da Alessandro Deiola nel match d'andata.

PRECEDENTI IN CASA DEL CAGLIARI

3 - Il Milan è l'avversario contro cui il Cagliari ha vinto meno partite interne in percentuale in Serie A (13%: 5/39), tra le squadre affrontate almeno sette volte in casa nel torneo. I sardi, poi, hanno subito gol in tutte le ultime 11 partite casalinghe contro i rossoneri in Serie A.

STATO DI FORMA

4 - Il Milan ha guadagnato tre punti in più rispetto allo scorso campionato dopo 29 gare (63 v 60). Era dal 2011/12 che i rossoneri non ottenevano altrettanti punti dopo 29 partite stagionali di Serie A. In quel caso chiusero il campionato al 2° posto.

5 - Il Milan ha vinto 1-0 le ultime due partite di campionato (contro Napoli ed Empoli) e non ottiene tre successi consecutivi senza subire reti da maggio 2021, contro Benevento, Juventus e Torino.

6 - Il Milan è andato a segno in tutte le 14 trasferte di questo campionato. Considerando solo le singole stagioni, solamente nel 1967/68 è riuscito a segnare in 15 gare esterne di fila nel massimo campionato (15 su 15 totali in quel campionato a 16 squadre, vinto dai rossoneri).

STATISTICHE GENERALI

7 - Nessuna squadra nei maggiori 5 campionati europei in corso ha vinto più match del Milan con un margine di un solo gol (10), inclusi tutti i suoi ultimi quattro successi in campionato.

8 - Milan e Manchester City sono le due squadre con la più alta media punti in trasferta nei maggiori cinque campionati europei in corso: 2.4 punti di media entrambe.

FOCUS GIOCATORI

9 - Zlatan Ibrahimović ha segnato in tutte le ultime sette partite di Serie A giocate contro il Cagliari (otto reti totali). Lo svedese è a 155 gol in Serie A, a un solo gol dal 21º posto nella classifica dei migliori marcatori (occupato da Riva, Mancini e Inzaghi) e a due di distanza dal 20º (Toni). Dal suo ritorno al Milan, lo svedese ha segnato in entrambe le gare disputate all'Unipol Domus (tre reti), inclusa la doppietta del 18 gennaio 2021.

ALLENATORI

10 - Stefano Pioli è rimasto imbattuto in 9 delle 11 sfide da allenatore in Serie A contro Walter Mazzarri (5V, 4N). Il Cagliari è la squadra contro cui il Mister ha vinto più partire da allenatore in Serie A: 11. Completano il tutto cinque pareggi e quattro sconfitte per lui in 20 precedenti. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>

