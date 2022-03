Cagliari-Milan, Brahim Diaz: “Scudetto? Ci sentiamo pronti, dipende da noi”

Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan di Serie A. Le sue dichiarazioni

Sul suo momento : "In Italia sono migliorato molto in fase difensiva. Abbiamo fatto tutti una grande partita, la cosa fondamentale stasera era vincere. Con questa mentalità può arrivare qualcosa di grande a fine stagione".

Sulla mentalità : "Ogni vittoria è importante in questo momento. Oggi non era facile, ma abbiamo giocato una bella partita".

Sul gol sbagliato : "Non ho fatto bene, quelli sono palloni che devono entrare".

Sul momento del Milan: "Noi pensiamo ad una partita alla volta, non pensiamo troppo avanti. Pensiamo solo alla prossima partita come ci chiede il mister. Siamo primi adesso, dipende tutto da noi. Ci sentiamo pronti, la mentalità è quella giusta, vogliamo alzare sempre il nostro livello. Questo è bello. E' presto per parlare di scudetto, se vinciamo tutte le partite arriverà lo scudetto".