Cagliari-Milan, Brahim Diaz: “Ibra? E’ incredibile. Bello averlo con noi”

Cagliari-Milan, le dichiarazioni di Brahim Diaz nel pre-partita

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A in programma alla ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Brahim.

“Siamo concentrati sul nostro pensiamo partita per partita. Avversario di oggi forte ma vogliamo vincere. Come mi sento? Mi sento bene e sono contento dello spazio che sto trovando. Lavoriamo per fare le cose per bene. Ibra? Sappiamo che è incredibile e fa la differenza. Bello averlo con noi al nostro fianco”.

