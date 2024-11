Cagliari-Milan 3-3, basta con le scuse. Fare i pompieri non serve a niente

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato il pareggio fra Cagliari e Milan, pieno zeppo di gol ma anche di errori, come quelli arbitrali. I rossoneri di Paulo Fonseca prima subiscono il gol di Zortea, da annullare per fuorigioco di Luvumbo, e poi recuperano con la doppietta di Leao. I padroni di casa, però, non demordono e tornano in equilibrio con le due reti firmate da Zappa, andando così a rendere nullo anche il temporaneo vantaggio di Abraham. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!