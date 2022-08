Bremer lancia la sfida scudetto: “La Juventus punta sempre a vincere”

Nel corso della presentazione da nuovo giocatore della Juventus, Gleison Bremer ha lanciato la sfida scudetto alle principali rivali. Questo un passaggio delle dichiarazioni dell'ex difensore del Torino: "Ho parlato con il mio procuratore e con diverse società. La Juventus è stata la squadra che mi ha colpito di più negli ultimi anni, ha vinto di più: era giusto venire qui, in questa società che vuole vincere sempre, sono contento ed è andata bene così. Abbiamo fatto un’amichevole non bella con l’Atletico. Anche se sono amichevoli qui vogliamo vincere. Non contavano i tre punti però, contano da lunedì, contro il Sassuolo, per fare una bella partita ed iniziare bene il campionato. Scudetto? La Juve punta sempre a vincere - sottolinea Bremer -. L’anno scorso non c’ero, quest’anno vogliamo cambiare tutto". Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.