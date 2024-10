Bologna-Milan, la grande vergogna. I rossoneri non contano niente?

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna sulle ultime notizie legate al mondo Milan. Fa parecchio discutere la scelta di rinviare il match col Bologna. La nuova data della sfida resta ancora un mistero e i rossoneri risultano alquanto danneggiati. Per la sfida contro il Napoli, programmata per martedì 29 ottobre, la squadra di Paulo Fonseca non avrà a disposizione sia Theo Hernandez che Tijjani Reijnders. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!