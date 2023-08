Milan, Pulisic primo statunitense della storia a segnare in rossonero

Christian Pulisic è il primo statunitense della storia ad avere segnato un gol in rossonero grazie alla rete contro il Bologna

Nell'attesa di vedere all'opera Yunus Musah, squalificato e quindi non arruolabile per la prima di campionato, nel corso di Bologna-Milan ha esordito in rossonero un altro statunitense, Christian Pulisic. L'ex Chelsea è anche andato a segno, fissando il risultato sullo 0-2.